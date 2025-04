Le previsioni meteo di oggi 7 aprile ad Avellino

Avellino oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1080m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da.

