Bergamonews.it - Le pinze Brembo per design e colori tornano al FuoriSalone

Dopo il successo dello scorso anno,, leader globale nella produzione di impianti frenanti per il settore automotive, torna a stupire il mondo dell’interiorpartecipando nuovamente aldi Milano. Un’occasione speciale per presentare le suenei tremirtillo, zafferano e oro, sviluppati in partnership con Sesia&Co., selezionati dal pubblico e dai Clienti e che entreranno presto in produzione.Nel 2024,ha sorpreso gli addetti ai lavori esponendo per la prima volta le suefreno in dodicirealizzati per il mondo dell’interior. Studiati appositamente da Sesia&Co.,questiconsentono combinazioni di materiali e soluzioni monocromatiche o multi, mantenendo sempre un’elevata armonia estetica.La partecipazione aldi Milano è un’iniziativa innovativa per un’azienda abitualmente legata all’automotive, che si è rivelata un vero successo.