Le malattie cardiache esordiscono nelle donne in modo più tenue e subdola Conoscerne i sintomi è fondamentale per diagnosticarle comunque ed evitare gli esiti peggiori

Milano, 7 apr. (askanews) – Il Centro Cardiologico Monzino di Milano e l’agenzia VML Italy hanno presentato “Lenel cuore”, una campagna di sensibilizzazione sull’infarto nella popolazione femminile. L’iniziativa, interamente realizzata pro bono, mira a informare il pubblico e i professionisti sanitari sulle differenze cruciali nella sintomatologia dell’infarto tra uomini e, spesso sottovalutate e causa di diagnosi tardive. Leggi anche › Infarto e salute del cuore delle: quello che si deve sapere Lepossono avere gli«Per tanto tempo – ha spiegato la dottoressa Daniela Trabattoni, Responsabile del Women Heart Center del Centro Cardiologico Monzino – si è creduto che le patologie cardiovascolari fossero solo di interesse del sesso maschile, ma così non è e possono avere deglianchenella donna quando si manifestano, perché è scarsa è la consapevolezza del problema, ma soprattutto la sintomatologia può esordire in maniera molto diversa, in forma più, atipica, a specifica e quindi è importante conoscere le modalità di manifestazione delle delle sindromi coronariche nella donna».