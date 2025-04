Le gazze si muovono quinta mentre le volpi condannate lo fanno record inglese a otto sconfitte

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-07 23:10:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Il Newcastle si è spostato quinto in Premier League e ha condannato Leicester City a un’ottava sconfitta in casa consecutivasenza segnare per gentile concessione di due gol di Jacob Murphy e uno di Harvey Barnes al King Power Stadium.“Troppo facilmente!” Boos tutto intorno al King PowerJacob Murphy dà a Newcastle un vantaggio iniziale pic.twitter.com/fxi3vc4vs5– Sky Sports Premier League (@skysportspl) 7 aprile 2025Murphy ha sfruttato la croce di Tino Livrament dopo due minuti, disegnando fischi dai fan di casa e un comportamento sgomento del manager della Foxes Ruud van Nistelrooy all’inizio dell’ultima esibizione scoraggiante nella diapositiva di Leicester verso la retrocessione.OH! Che sforzo da Fabian Schär! Jacob Murphy è lì per metterlo via pic.