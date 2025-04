Padovaoggi.it - Le fiamme distruggono un ricovero attrezzi: nessun ferito

Alle prime luci dell'alba di oggi 7 aprile un incendio ha completamente distrutto unposto non distante da un'abitazione in via Trieste a Maserà di Padova. Secondo i primi riscontri raccolti dai vigili del fuoco lesarebbero partite da un corto circuito all'impianto.