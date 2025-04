Ilfoglio.it - Le false narrazioni su Gaza

Mentre accusano Israele di ‘genocidio’ e ‘pulizia etnica’ ae gridano all’Intifada, la guerra santa, i manifestanti pro Palestina sono stati sentiti dire che i giovani massacrati così brutalmente dai terroristi di Hamas al festival musicale Nova il 7 ottobre 2023 se lo meritavano perché ‘il posto in cui i sionisti hanno deciso di delirare era vicino a un campo di concentramento’, ovvero” scrive il saggista inglese Douglas Murray nel suo nuovo libro “On Democracies and Death Cults: Israel and the Future of Civilization” anticipato dal Mail on Sunday. “Accusare gli ebrei di aver creato un campo di concentramento è stata una rivendicazione costante contro lo stato ebraico da quando si è ritirato dalla Striscia nel 2005. Ma è un’assurdità. Quando Israele ha consegnato, la sua popolazione era di circa 1,3 milioni.