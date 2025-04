Formiche.net - Le due facce della concorrenza. Ecco come Byd inguaia i costruttori cinesi

Le duedi una. Da una parte la lenta, ma inarrestabile, avanzata delle auto elettricheverso l’Europa, con la sola Tesla rimasta a contrastare e a resistere allo strapotere di Byd. Dall’altra, e questa forse a Pechino piace meno, la progressiva cannibalizzazione del mercatomobilità green anche dentro i confini del Dragone. Sì, perché il principale costruttore cinese di auto sta creando non pochi problemi al governo di Xi Jinping.? Semplice, comportandosi da asso piglia tutto anche in patria.Premessa, entro la fine del 2025 le vendite in Cina di auto elettriche dovrebbero aumentare di circa il 20%, attuando il sorpasso sui motori ad alimentazione tradizionali, ovvero endotermici. Ora, il grosso delle vendite di auto verdi, circa il 78%, è riconducibile quasi esclusivamente a Byd.