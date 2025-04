Le contromisure del governo ai dazi di Trump

Trump vanno studiate contromisure efficaci. Il governo Meloni si muove con cautela: riflette sulle prime conseguenze dei dazi e ascolta le richieste che. Europa.today.it - Le contromisure del governo ai dazi di Trump Leggi su Europa.today.it La tempesta che si è abbattuta sui mercati non deve generare allarmismi: per salvare i prodotti italiani dalla guerra commerciale di Donaldvanno studiateefficaci. IlMeloni si muove con cautela: riflette sulle prime conseguenze deie ascolta le richieste che.

