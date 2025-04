Europa.today.it - Le Coccinelle volano altissimo: la Focol Legnano fa sognare il PalaVolley

Leggi su Europa.today.it

Laconquista una vittoria di grande valore contro la Rothoblaas, imponendosi per 3-1 alin un match che ha messo in evidenza il carattere e la determinazione della squadra allenata da coach Tettamanti. Di fronte a una formazione di alta classifica come, le.