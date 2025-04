Lettera43.it - Le Borse asiatiche sprofondano per i dazi, Trump minimizza: «Medicina necessaria»

L’avvio di settimana si tinge ancora di rosso per i mercati globali, travolti dall’ondata diannunciati da Donaldmercoledì scorso. In Asia, lehanno registrato perdite a due cifre: Tokyo ha visto il Nikkei 225 crollare del 9 per cento, il Kospi sudcoreano è stato sospeso dopo un tonfo iniziale, mentre a Hong Kong l’Hang Seng ha perso oltre il 9 per cento. Male anche Shanghai che perde il 7,30 per cento e Shenzhen in calo al -10,31 per cento. La Borsa di Mumbai è in calo al -3,5 per cento e Singapore al -8,12 per cento. Nel frattempo, secondo Bloomberg la Cina sta preparando misure per stabilizzare l’economia interna e ha risposto con controdel 34 per cento su tutte le importazioni dagli Stati Uniti. Il premier giapponese Shigeru Ishiba ha definito «estremamente spiacevoli» le tariffe e si recherà di persona a Washington per trattare, mentre Taiwan esclude ritorsioni e intende proporre un piano per rafforzare i rapporti con Washington.