Formiche.net - Le ambiguità di Conte costringono Schlein a un doppio lavoro. Parla Valbruzzi

Leggi su Formiche.net

La sinistra scende in piazza. Raduna gente sotto l’egida anti militarista del pentastellato Giuseppeda una parte. E marcia sotto la bandiera blu a ventisette stellette dell’Unione Europea dall’altra nel solco tracciato dal sindacoiano di Bologna, Matteo Lepore. Tutto qui, per il momento. Di costruire un’alternativa credibile al governo di centrodestra per il momento non se ne. O, piuttosto, non sussistono i presupposti. A sciogliere tante, tanto a destra quanto a sinistra delineando le prossime saldature politiche sarà più che altro la politica sovranazionale. In particolare, quella dell’Ue. È la tesi che Marco, politologo e docente di Scienza politica all’università Federico II di Napoli consegna alle colonne di Formiche.net.Ieri le due piazze (Bologna e Firenze) e Roma.