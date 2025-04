.com - LDA torna con il nuovo singolo Shalla, canzone d’amore in chiave R&B

LDAcon il, unainR&B che darà il via a una nuova fase del suo percorso artisticoè il titolo delpezzo di LDA (Columbia Records/Sony Music Italy) che sarà fuori venerdì 11 aprile su tutte le piattaforme digitali e in radio e che darà il via a una nuova fase del suo percorso artistico.è molto più di una: è il punto di svolta che LDA aspettava da tempo, un momentoin cui il suo suono si fa più audace, più libero. Nelbrano l’artista abbandona le atmosfere familiari a cui ci aveva abituato per intrecciare sonorità urban all’intimismo dell’R&B, rimanendo sempre fedele a quel tocco inconfondibile che lo contraddistingue.Nelpezzo LDA racconta di un tempo che non sembra bastare mai, e di un continuo contrasto tra il caos esterno e la solitudine interiore.