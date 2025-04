Sport.quotidiano.net - Lazio in corsa Champions: Roma e Juventus pareggiano 1-1 all'Olimpico

Gode latra, che all’ieri sera si sono affrontate con energia e intensità, si sono divise la posta in palio con un 1-1 (in rete Locatelli e Shomurodov) dando l’impressione di essere entrambe in condizione, e se è vero che Tudor ambiva a una vittoria per sfruttare una giornata che, con i 3 punti, avrebbe potuto vedere i bianconeri affiancare l’Atalanta, è vero altresì che il pari ha rallentato la cavalcata dei giallorossi, reduci da sette successi di fila in campionato e tornati inper una zonanella quale oggi c’è davvero bagarre, perché in fondo – in attesa del Bologna – anche l’Atalanta è rientrata tra coloro che rischiano e la(che domenica affronterà lanel derby) si è riportata in piena. Ce la farà chi sbaglierà di meno, dal momento che gli scontri diretti sono ancora numerosi.