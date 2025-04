Lazio ansia per Nuno Tavares | il terzino si fa male contro l’Atalanta ci sarà per il Derby? Le ultime

Lazio, ansia per Nuno Tavares: il terzino portoghese ha lasciato il campo contro l'Atalanta per infortunio: a rischio per Bodo/Glimt e Derby? La vittoria di ieri a Bergamo ha restituito fiducia e certezze alla Lazio in vista del Derby e del rush finale di stagione, ma ha lasciato anche qualche strascico amaro per Marco Baroni.

