L' azienda edile Emmecci Srl di Gangi riceve in senato il premio del Gruppo Economy

azienda edile Emmecci srl di Gangi che ha ricevuto in senato il premio “Legalità e profitto” promosso dal Gruppo Economy. che ogni anno, nel prestigioso contesto di Palazzo Madama, sede del senato della Repubblica, individua e premia le aziende che a livello. Palermotoday.it - L'azienda edile Emmecci Srl di Gangi riceve in senato il premio del Gruppo Economy Leggi su Palermotoday.it Ancora un riconoscimento per l’srl diche ha ricevuto inil“Legalità e profitto” promosso dal. che ogni anno, nel prestigioso contesto di Palazzo Madama, sede deldella Repubblica, individua e premia le aziende che a livello.

