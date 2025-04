L’avvertimento di Calenda a Schlein | Se mi chiede di scegliere tra Conte e Salvini torno a fare il manager Su La7

Calenda, contro Giuseppe Conte nel corso della trasmissione Tagadà (La7). Ribadendo le sue accuse diffuse sui social durante la manifestazione indetta dal M5s contro il riarmo, Calenda accomuna il presidente dei 5 Stelle e il capo della Lega Matteo Salvini: "Sono la stessa cosa, è il populismo che distrugge qualunque possibilità di governare, a destra come a sinistra. Non si assumono le loro responsabilità"."E allora perché c'era così tanta gente alla manifestazione dei 5 Stelle?", chiede la conduttrice Tiziana Panella."Perché certamente c'è una paura gigantesca – risponde Calenda – e la prima reazione alla paura è quella immediata che dice: 'Signori, no armi, dateci qualcosa'. E noi però, dall'altro lato, sappiamo come funziona. È indecente che nessuno su quel palco abbia detto che la pace non dipende da noi perché chi ha iniziato questa cosa sono i russi e la stanno continuando.

