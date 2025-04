Lavoro arriva il bonus per l’assunzione dei giovani

l’assunzione degli under 35. Il punto dell’economista Gianni Lepre.sat/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Lavoro, arriva il bonus per l’assunzione dei giovani Leggi su Unlimitednews.it NAPOLI (ITALPRESS) – E’ stato varato il decreto che prevede lo sgravio contributivo a carico delle aziende perdegli under 35. Il punto dell’economista Gianni Lepre.sat/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo

Lavoro, arriva il bonus per l’assunzione dei giovani - NAPOLI (ITALPRESS) – E’ stato varato il decreto che prevede lo sgravio contributivo a carico delle aziende per l’assunzione degli under 35. Il punto dell’economista Gianni Lepre. sat/gtr ... (pugliain.net)

Lavoro, bonus in arrivo - Firmato il decreto con gli incentivi alle start up. Via libera a quattro agevolazioni per giovani under35. Assunzioni Zes, maggiorazione da gennaio ... (italiaoggi.it)

Bonus giovani under 35: le assunzioni dal 1° settembre 2024 saranno agevolate - Bonus giovani under 35: saranno agevolate tutte le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024. Le conferme sono arrivate dal Ministero del Lavoro - Leggi e prassi / Pubblico, Ministero del Lavoro e d ... (msn.com)