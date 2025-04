Lavori sulla linea ferroviaria Torino-Ceres | stop ai treni per l' aeroporto di Caselle Torinese per tre mesi

Dal 16 al 7 settembre 2025, il servizio sulla linea ferroviaria Torino-Ceres sarà del tutto sospeso. Significa che, per quasi tutta l'estate – quando centinaia di migliaia di turisti e viaggiatori hanno bisogno di.

L’aeroporto di Caselle senza treni per tre mesi. Più corse per la Liguria. Questa estate all'aeroporto non si va in treno. Le novità dei lavori sulla Torino-Ceres. Stop ai treni per Caselle, si fermeranno per lavori dal 16 giugno al 7 settembre. Aeroporto di Caselle senza treni per tre mesi: la linea chiude per lavori estivi. Ecco perché l'aeroporto di Caselle resta senza treni per tre mesi. Ne parlano su altre fonti

