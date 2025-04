Lavori di manutenzione straordinaria | chiude una strada del centro

Il Comune di Faenza comunica che per lavori di manutenzione straordinaria, nella giornata di lunedì, si è resa necessaria la chiusura del tratto di via Severoli dopo l'incrocio con via Nazario Sauro, nel centro storico cittadino. I lavori, e la conseguente chiusura della strada, proseguiranno.

