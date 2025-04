Lavoratori precari in Italia | l' appello di Bombardieri per un cambiamento

precario è un fantasma. Non lo vede nessuno e soprattutto non lo vedono le banche o chi deve vendergli una casa. È necessario allora attuare interventi per dare a questi ragazzi e a queste ragazze la possibilità di diventare persone. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, parlando con i giornalisti a Cosenza a margine dell'iniziativa promossa dal sindacato sul tema "No ai Lavoratori fantasma". "Ricordo i numeri dell'Istat - ha aggiunto Bombardieri - secondo i quali ci sono in Italia sei milioni di persone in povertà e sette milioni che si avvicinano alla povertà assoluta. È ovvio che chi guadagna 20-24 mila euro lordi all'anno, anche se ha un lavoro, non è in grado di vivere dignitosamente. Noi chiediamo allora che ci sia rispetto per queste persone, che non devono essere più fantasmi. Quotidiano.net - Lavoratori precari in Italia: l'appello di Bombardieri per un cambiamento Leggi su Quotidiano.net Nel nostro Paese il lavoratoreo è un fantasma. Non lo vede nessuno e soprattutto non lo vedono le banche o chi deve vendergli una casa. È necessario allora attuare interventi per dare a questi ragazzi e a queste ragazze la possibilità di diventare persone. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo, parlando con i giornalisti a Cosenza a margine dell'iniziativa promossa dal sindacato sul tema "No aifantasma". "Ricordo i numeri dell'Istat - ha aggiunto- secondo i quali ci sono insei milioni di persone in povertà e sette milioni che si avvicinano alla povertà assoluta. È ovvio che chi guadagna 20-24 mila euro lordi all'anno, anche se ha un lavoro, non è in grado di vivere dignitosamente. Noi chiediamo allora che ci sia rispetto per queste persone, che non devono essere più fantasmi.

Lavoratori precari in Italia: l'appello di Bombardieri per un cambiamento. Appello. No alla deportazione del popolo palestinese! No al genocidio!. Abuso contratti a termine per i docenti e ATA precari, Italia denunciata dinanzi alla Corte di Giustizia europea. Il Ministro Valditara: "Prendiamo atto, attendiamo modifiche sul reclutamento". Cnr e Istat, la battaglia dei precari dà risultati. Precari della scuola, FLC CGIL scrive alla Commissione europea: 'Rimodulare impegni dell’Italia sul reclutamento'. Conte al Cnr occupato, il Pnrr "di traverso" e l'appello alla presidente: "Prendiamoci un tè e parliamo di futuro". Ne parlano su altre fonti

Lavoratori precari in Italia: l'appello di Bombardieri per un cambiamento - Bombardieri sottolinea l'urgenza di interventi per i lavoratori precari e critica i contratti a tempo determinato. (quotidiano.net)

Appello dei Precari della Scuola a Giorgia Meloni: “Stabilizzazione Subito!” - L'Appello dei Precari della Scuola mette in luce le lacune del Decreto Scuola e il futuro incerto degli insegnanti precari. (informazionescuola.it)

Rinnovi contrattuali: l’appello della Cgil per salvaguardare il potere d’acquisto in Italia - Maurizio Landini, segretario della Cgil, denuncia la precarietà lavorativa in Italia e chiede riforme per migliorare il potere d'acquisto e garantire diritti ai lavoratori, soprattutto ai giovani. (gaeta.it)