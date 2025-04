Lautaro Martinez patteggia una multa per la bestemmia in Juventus-Inter | perché non è stato squalificato

multa e capitolo chiuso. Lautaro Martinez alla fine ha deciso di patteggiare una sanzione minima per la presunta bestemmia pronunciata al termine di Juventus-Inter, sfida di Serie A giocata lo scorso 16 febbraio. Il capitano nerazzurro ha ricevuto un’ammenda di 5mila euro, come si legge nel comunicato della Figc, che precisa come la sanzione sia frutto “dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti”. Lautaro ha sempre negato di aver bestemmiato, anche pubblicamente: “Non l’ho mai fatto, mai. Io cerco di insegnare il rispetto anche ai miei figli, questa accusa mi ha dato molto fastidio”, aveva detto una settimana dopo il fatto.Le immagini però lo avevano mostrato visibilmente furioso al termine di Juve-Inter, persa dai nerazzurri per 1 a 0. La Procura federale non aveva segnalato nulla al Giudice sportivo, perché l’audio della prova tv non era chiaro: Lautaro aveva quindi evitato la squalifica. Ilfattoquotidiano.it - Lautaro Martinez patteggia una multa per la bestemmia in Juventus-Inter: perché non è stato squalificato Leggi su Ilfattoquotidiano.it Unae capitolo chiuso.alla fine ha deciso dire una sanzione minima per la presuntapronunciata al termine di, sfida di Serie A giocata lo scorso 16 febbraio. Il capitano nerazzurro ha ricevuto un’ammenda di 5mila euro, come si legge nel comunicato della Figc, che precisa come la sanzione sia frutto “dell’accordo dimento raggiunto dalle parti”.ha sempre negato di averto, anche pubblicamente: “Non l’ho mai fatto, mai. Io cerco di insegnare il rispetto anche ai miei figli, questa accusa mi ha dato molto fastidio”, aveva detto una settimana dopo il fatto.Le immagini però lo avevano mostrato visibilmente furioso al termine di Juve-, persa dai nerazzurri per 1 a 0. La Procura federale non aveva segnalato nulla al Giudice sportivo,l’audio della prova tv non era chiaro:aveva quindi evitato la squalifica.

Lautaro Martinez patteggia una multa per la bestemmia in Juventus-Inter: perché non è stato squalificato. Bestemmia in Juve-Inter, Lautaro patteggia e se la cava con una multa. Lautaro Martinez patteggia per la bestemmia in Juventus-Inter: aveva detto "non ho mai bestemmiato". Espressioni blasfeme, Lautaro Martinez patteggia una multa: la nota della Figc. Lautaro patteggia: multa di 5.000 euro per la bestemmia in Juve-Inter. Inter, Lautaro patteggia per il caso bestemmie: arriva una multa. Il comunicato. Ne parlano su altre fonti

Lautaro Martinez patteggia per la bestemmia in Juventus-Inter: aveva detto “non ho mai bestemmiato” - Si conclude con l'ammenda economica e un comunicato ufficiale della FIGC la vicenda di Lautaro Martinez che a termine di Juve-Inter venne colto a "pronunciare ... (fanpage.it)

Lautaro Martinez multato: ecco perché - Lautaro Martinez patteggia una multa da 5.000 euro per espressioni blasfeme pronunciate dopo Juventus-Inter: un episodio che riaccende il dibattito su comportamento e responsabilità in campo. Lautaro ... (news-sports.it)

Lautaro Martinez patteggia una multa per le bestemmie pronunciate in Juve-Inter: i dettagli - Lautaro Martinez patteggia una multa da 5 mila euro per le espressioni blasfeme di cui si rrese protagonista a metà febbraio durante il match tra la sua Inter e la Juventus. Lo si apprende ... (tuttonapoli.net)