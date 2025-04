Si conclude con l'ammenda economica e un comunicato ufficiale della FIGC la vicenda diche a termine di Juve-venne colto a "pronunciare una espressione blasfema per due volte". Per il capitano nerazzurro una multa da 5 mila euro.

Lautaro Martinez patteggia per la bestemmia in Juventus-Inter: aveva detto "non ho mai bestemmiato".

Inter, Lautaro patteggia per la bestemmia: 5000 euro di ammenda.

Lautaro patteggia per la bestemmia: la FIGC svela, multato l'argentino.

Inter, Lautaro ha patteggiato: 5mila euro per il "caso bestemmia" post Juventus.

Espressioni blasfeme: Lautaro Martinez patteggia una multa di 5mila euro.

"Espressioni blasfeme evidenti". Lautaro Martinez ha patteggiato, 5000€ di multa.