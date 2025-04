Laurea honoris causa in Bicocca per l' inventore della luce a led

L'Università di Milano-Bicocca ha conferito la Laurea honoris causa (in Scienze e nanotecnologie per la sostenibilità) a Hiroshi Amano, premio Nobel per la Fisica nel 2014, inventore dei led a luce blu. La cerimonia si è svolta lunedì 7 aprile in aula magna dell'Ateneo milanese, alla presenza.

