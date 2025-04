L’Atletico rivendica una drammatica vittoria tardiva

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-06 23:31:00 Ecco quanto riportato poco fa:A differenza della Premier League, la maggior parte dei pesi massimi negli altri quattro campionati del calcio europeo non erano in azione domenica.Ma c’erano ancora molte partite convincenti in tutto il continente, con molti che hanno avuto un impatto significativo sulla gara per il calcio della Champions League.Qui raccolgiamo il meglio dell’azione.Siviglia 1-2 Atletico MadridIl vincitore del 93 ° minuto di Pablo Barrios ha vistoMadrid restringere il divario sia a Barcellona che al Real Madrid, anche se le loro speranze di inclinazione di Laliga rimanessero estremamente sottili.è rimasto indietro all’ottavo minuto quando Lucien Agoume ha prodotto una finitura senza traino dal bordo della zona.Ma il Siviglia ha regalato agli uomini di Diego Simeone un percorso di ritorno in gioco, loic Bade che ha fatto cadere Conor Gallagher all’interno della zona, consentendo a Julian Alvarez di livellare con calma le questioni dal punto di penalità.