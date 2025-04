Latina protezione degli animali | guardie zoofile nei parchi comunali

Latina, 7 aprile 2025 – Nell’ambito delle attività di tutela ambientale e protezione degli animali, a nel fine settimana appena trascorso, le guardie zoofile Fipsas-Vigiles hanno intensificheranno i controlli nei parchi pubblici del territorio comunale. L’operazione mira a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di benessere animale, decoro urbano e sicurezza pubblica. Particolare attenzione è stato rivolto al comportamento dei proprietari di animali domestici, alla verifica dell’iscrizione all’anagrafe canina, all’obbligo di utilizzo del guinzaglio e, dove previsto, della museruola.Durante i controlli, le guardie zoofile sono state a disposizione dei cittadini per fornire informazioni, sensibilizzare sulla corretta gestione degli animali e distribuire materiale informativo. Leggi su Ilfaroonline.it , 7 aprile 2025 – Nell’ambito delle attività di tutela ambientale e, a nel fine settimana appena trascorso, leFipsas-Vigiles hanno intensificheranno i controlli neipubblici del territorio comunale. L’operazione mira a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di benessere animale, decoro urbano e sicurezza pubblica. Particolare attenzione è stato rivolto al comportamento dei proprietari didomestici, alla verifica dell’iscrizione all’anagrafe canina, all’obbligo di utilizzo del guinzaglio e, dove previsto, della museruola.Durante i controlli, lesono state a disposizione dei cittadini per fornire informazioni, sensibilizzare sulla corretta gestionee distribuire materiale informativo.

Latina, protezione degli animali: guardie zoofile nei parchi comunali. ROMA E LAZIO, APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO ONLINE PER GUARDIE ZOOFILE. Aperte le iscrizioni al Corso online per Guardie Zoofile Oipa anche a Roma e provincia. Passeggia nel bosco e salva due cuccioli di volpe feriti. Organizzazione internazionale protezione animali, aperte le iscrizioni al corso di formazione per guardie zoofile. Tutela degli animali, nel 2022 sono stati 238 gli interventi di Oipa nel Veronese. Ne parlano su altre fonti

Latina, controlli delle Guardie Zoofile per la conduzione dei cani - Cinque multe nel parco San Marco per cani senza guinzaglio e per mancanza di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni. (ilfaroonline.it)

Latina, escrementi dei cani per strada: scattano le prime multe e più controlli - Le Guardie Zoofile Vigiles-Fipsas hanno condotto controlli mirati nei giorni scorsi, concentrandosi sul parco San Marco di Latina, in seguito ... (latinapress.it)

A Latina premiate le guardie Fipsas, custodi della pianura pontina - Latina, 1 marzo 2025- In occasione della cerimonia di premiazione dell’attività agonistica di pesca 2024 svolte a Latina presso il circolo cittadino sabato 22.2.2025, la Federazione Provinciale ... (ilfaroonline.it)