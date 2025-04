L' associazione Insieme per Avellino e l' Irpinia esprime cordoglio per la scomparsa di Orsola Tarantino Fraternali

L'associazione "Insieme per Avellino e l'Irpinia" formula le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici della professoressa Orsola Tarantino Fraternali, vedova del compianto Domenico, ingegnere ed urbanista della città di Avellino. Donna di spiccate qualità culturali ed intellettuali.

