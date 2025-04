Quifinanza.it - L’assegno sociale può essere revocato se non si comunica il reddito

(l’ex pensione) è una prestazione economica rivolta a cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda, purché siano anziani e versino in condizioni economiche disagiate, cioè con redditi inferiori alle soglie specificate dalla legge.Con il messaggio 1173/2025, l’Inps ha reso noto che sono in molti i percettori delche non hanno ancora proceduto allazione dei redditi del 2020.Comere i redditi 2020L’Istituto specifica che l’inadempimento all’obbligo dizione reddituale comporterà il procedimento di sospensione dele la sua successiva revoca.Lazione all’Inps dei redditi 2020 puòeffettuata tramite due canali:procedura telematica disponibile sul sito istituzionale, autenticandosi tramite la propria identità digitale;ricorrendo all’intermediazione di soggetti abilitati (Caf, patronati, consulenti).