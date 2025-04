L' arte di Alfonso Silba in mostra al Circolo della Stampa di Avellino

Alfonso Silba, Un itinerario in cui immagini dalla forte valenza religiosa abbracciano rappresentazioni universali. «L'esodo per la vita, che sfugge, vaga e cambia, non è solo fisico ma anche emozionale. Viaggiamo con la fantasia, viaggiamo per il.

Exodus. Il viaggio per la vita che fugge, l’arte di Silba in mostra al Circolo della stampa - E' una visione carica di simboli che racconta il mito del viaggio "Exodus, Il viaggio per la vita che fugge" di Alfonso Silba, in mostra al Circolo della stampa dal 9 aprile per proseguire fino al 19 ... (corriereirpinia.it)