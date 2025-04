L' arte astratta & poesia di Fyris a San Lorenzo di Sedegliano

Lorenzo di Sedegliano a Casa Uarnèl - Rinaldi dal 7 Aprile sarà aperta al pubblico la mostra INSIDE. Le astrazioni pittoriche incontrano la poesia, in un viaggio che scava nell'inconscio e nell'anima di ognuno di noi in un dialogo continuo, dove ogni linguaggio amplifica l'altro per.

L'arte astratta & poesia di Fyris a San Lorenzo di Sedegliano.

