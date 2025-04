Tgcom24.mediaset.it - L'arrivo di Totti a Mosca, accolto in aeroporto con una maglia numero 10

Dopo settimane di polemiche e critiche, Francescoè arrivato in Russia con il figlio per partecipare all'International Rb Award. Si tratta di premi internazionali organizzati da ??????? ?????????? (Bookmaker Ratings), uno dei principali portali russi dedicati allo sport e alle scommesse. Il viaggio dell'ex capitano della Roma era diventato un caso politico, perché non aveva rifiutato a priori di recarsi nel Paese che ha invaso l'Ucraina e che è tuttora oggetto delle sanzioni occidentali, nonostante il riavvicinamento con gli Usa di Donald Trump., una volta atterrato in, è statocon una10. L'ex calciatore percepirà una somma "a sei zeri in euro" per la sua partecipazione (comprese le spese di viaggio).