L' arrivo di Re Carlo e Camilla in Italia | celebrazione e legami

La visita di Stato dei reali britannici in Italia promette eventi indimenticabili. Re Carlo e Camilla in visita a Roma: un tour tra cultura e tradizione.

Re Carlo e Camilla in Italia, arrivati a Roma all'aeroporto di Ciampino. Carlo e Camilla sono in Italia, la prima volta da regnanti: da Roma a Ravenna le tappe del viaggio - Carlo e Camilla giovedì a Ravenna, divieti di sosta, scuole e musei chiusi. Roma, l'arrivo di re Carlo e della regina consorte Camilla per la visita di Stato. Re Carlo e Camilla in visita in Italia: l'arrivo a Ciampino, il discorso alle Camere e il banchetto al Quirinale - Le tappe del viaggio. Carlo e Camilla in Italia, quando arrivano e dove andranno: il viaggio del sovrano per sentirsi un po’ meno re. Carlo e Camilla sono in Italia: l'arrivo all'aeroporto di Ciampino. Ne parlano su altre fonti

Roma, l'arrivo di re Carlo e della regina consorte Camilla per la visita di Stato - Re Carlo III e la Regina Camilla sono arrivati a Roma per la visita di Stato di quattro giorni in Italia che, dopo la Capitale, li vedrà giovedì fare tappa a Ravenna. L'aereo, scortato da due caccia F ... (repubblica.it)

Re Carlo e Camilla a Roma fino al 10 aprile: le strade chiuse e gli orari - L'arrivo di Re Carlo III e la consorte Camilla a Roma previsto nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 aprile causerà fino al 10 aprile variazioni della mobilità ... (fanpage.it)

Re Carlo in arrivo a Roma: tutto sulla visita in Italia con Camilla. Il discorso alle Camere e gli altri appuntamenti - Fitto calendario di impegni, annullata solo la visita in Vaticano da Papa Francesco. I sovrani britannici festeggeranno nel nostro Paese il loro 20° anniversario di matrimonio ... (quotidiano.net)