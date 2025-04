Lanazione.it - L’aretino Lorenzo Franchi ha vinto il bronzo ai Campionati Italiani Junior

Arezzo, 7 aprile 2025 –del Centro Taekwondo Arezzo hailaie Senior. La più importante manifestazione nazionale di taekwondo è andata in scena al palasport “Mario d’Agata” di Arezzo e, alla presenza anche del presidente federale Angelo Cito, ha visto scendere sul tatami i seicento migliori atleti di tutta la penisola che si sono confrontati per conquistare i titoli tricolori nelle diverse categorie di peso. In questo scenario d’eccezione è emerso ancheche è riuscito a centrare il risultato più prestigioso della sua carriera sportiva, con l’emozione di salire sul terzo gradino del podio nei -55kg. Il portacolori del Centro Taekwondo Arezzo, nato nel 2009 e allenato dal maestro Andrea Rescigno, è stato protagonista di un cammino impeccabile dove ha dimostrato tecnica, talento e carattere nel vincere quattro incontri e nell’approdare fino alla semifinale dove si è arreso solo di fronte ad Alessandro Marinelli della New Martial Mesagne.