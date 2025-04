L’apparizione a sorpresa del Papa e le mosse di Trump il giustiziere.

Leggi su Ildenaro.it

Chi ieri, domenica sei aprile, intorno a mezzogiorno si fosse trovato nei pressi di un televisore acceso, probabilmente avrebbe assunto un’espressione meravigliata per almeno due motivi. Il primo, quando rivolgendo lo sguardo allo schermo ha potuto constatare che, contrariamente a quanto era stato annunciato ai fedeli convenuti in Piazza San Pietro, Francesco era tra di loro. Non per questioni di ubiquitá, ma in presenza fisica, seppure su una sedia a rotelle, con un tono di voce ancora flebile, chiare testimonianze di una salute precaria. Senza ombra di dubbio la cristianità tutta e anche molti di quanti non fanno parte della stessa, saranno rimasti piacevolmente sorpresi, almeno per un po’, di aver potuto constatare che, per ora almeno, non sussistono motivi fisici pressanti che possano far pensare a un passaggio del Reverendissimo e Eccellentissimo de quo dal sedere su quello che fu il trono di Pietro a una altrettanto comoda e meritata poltrona all’interno di uno dei “buen retiro” di cui la Santa Sede è proprietaria ad abundantiam.