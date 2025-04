Sport.quotidiano.net - Lao Tzu trionfa al 135° Premio Pisa a San Rossore

di Renzo CastelliLa prima notizia: 5 mila spettatori a Sanin una giornata che è miracolosamente girata al bello proprio all’inizio delle corse. E siamo subito a parlare di loro, delle corse. Lao Tzu ha inciso il suo nome nell’Albo d’Oro del” vincendone la 135esima edizione. Il cavallo montato da Maikol Arras ha battuto il favorito Kabir che lo aveva preceduto, forse su terreno meno scorrevole, nel recenteThomas Rook. Una bella rivincita per l’allenatore Stefano Botti. Al terzo posto il regolare Zenorione. Festosa, come sempre, la premiazione, con il sindaco Michele Conti a consegnare la coppa messa in palio dal Municipio, presente anche il sottosegretario Patrizio La Pietra che ha competenza diretta sull’ippica. Quali prospettive si aprono ora per il vincitore? E’ presto per dirlo ma si può essere ragionevolmente ottimisti considerando che il il cavallo, a 2 anni, aveva già vinto una corsa importante come il"Rumon".