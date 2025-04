L' amministratore del condominio ha organizzato una raccolta fondi per aiutare i 50 inquilini sfollati

È da dieci giorni che gli inquilini sono fuori casa. Una cinquantina i residenti della Cascina Brina, in via Sciesa a Monza, che lo scorso 28 marzo hanno dovuto abbandonare di gran fretta i loro appartamenti. La caduta di alcuni intonaci aveva fatto scattare l'allarme e l'arrivo tempestivo dei.

