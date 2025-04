Formiche.net - L’alternativa del commercio cinese al protezionismo. L’opinione di Valori

A fine dello scorso marzo Xi Jinping ha accolto con favore l’arrivo dei rappresentanti della comunità imprenditoriale internazionale e ha espresso apprezzamento per il loro impegno a lungo termine nella cooperazione con la Cina. Xi Jinping ha sottolineato che negli ultimi 70 anni dalla fondazione della Repubblica Popolare, e in particolare negli ultimi 40 anni di riforme e apertura, la Repubblica Popolareha creato i “due miracoli” del rapido sviluppo economico e della stabilità sociale a lungo termine. Ciò è stato possibile grazie alla forte leadership del Partito Comunista e agli sforzi congiunti del popolo. Era inoltre inscindibile dal sostegno e dall’aiuto della comunità internazionale, compresi i contributi forniti dalle imprese finanziate dall’estero in Cina. Grazie alle riforme e all’apertura, la Cina è riuscita a entrare rapidamente nel mercato mondiale e a stare al passo con i tempi.