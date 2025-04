Milanotoday.it - L’Alcione non va oltre il pari in casa della Pro Patria

Leggi su Milanotoday.it

non vailnella serata di Busto Arsizio, ed è unagrodolce, perché se da un lato rende aritmetica la permanenza in Serie C per la prossima stagione, dall’altro permette al Novara di riottenere un piazzamento playoff. Due buone frazioni di gara non permettono infatti.