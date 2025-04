Inter-news.it - Laimer: «Inter sa difendere bene e costruire gioco. Bayern Monaco, un sogno!»

Konradha parlato nella conferenza stampa di vigilia di, sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni.CONFERENZA STAMPA KONRAD– VIGILIA DICosa vi aspettate dalla partita di domani?L’è un’avversaria molto forte, sono i quarti di Champions League: le partite che tutti vogliono giocare. Ci vogliamo divertire, sarà difficile ma vogliamo entrarein campo. Sappiamo che hanno grandi qualità, come pure che noi abbiamo tanti infortunati. Ma non cerchiamo scuse. Vogliamo presentarci come squadra tutti quanti. Abbiamo le qualità per vincere, sarà questo il nostro approccio.L’sarà l’avversario più forte affrontato in questa stagione?Di sicuro tra i più forti. Sannomolto, sono bravi ail