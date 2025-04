Lacrime e dolore per Sara Campanella | Misilmeri saluta la studentessa uccisa a Messina

Sara tra commozione e rabbiaCentinaia di persone si sono radunate nella chiesa San Giovanni Battista e nella piazza principale di Misilmeri, in provincia di Palermo, per rendere omaggio a Sara Campanella, la studentessa universitaria di 22 anni tragicamente uccisa a coltellate a Messina. Per permettere a tutti di partecipare al rito funebre, è stato installato un maxischermo all'esterno della chiesa.Funerali Sara Campanella, l'arcivescovo: 'L'amore non uccide'In prima fila, straziati dal dolore, i genitori di Sara – Alessandro e Cetty Zaccaria – e il fratello Claudio, seduti di fronte alla bara bianca, simbolo di una giovane vita spezzata troppo presto.L'arcivescovo Corrado Lorefice, durante l'omelia, ha pronunciato parole toccanti:"L'amore non uccide.

