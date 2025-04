L’acqua pubblica sempre più a rischio il Comitato incalza

Comitato Acqua Bene Comune Aspettando Godot" – il futuro dell'Alto Calore "Dalla stampa locale apprendiamo la notizia che i nostri politici locali e regionali ad un convegno sulL'acqua tenutosi di recente, si sono espressi riguardo al futuro dell'Alto Calore parlando di una possibile società mista pubblico privata. Riteniamo questa questa soluzione inaccettabile e offensiva per i cittadini irpini, perché questi stessi politici si sono impegnati a mantenere pubblica la gestione della risorsa più importante del nostro territorio.A questo fine pur di salvare Alto Calore abbiamo accettato come irpini grandi sacrifici: il primo quello di cedere alla regione Campania i gioielli dell'Alto Calore ovvero la sorgente di Cassano e l'Acquedotto della Normalizzazione, poi la gestione di parte della rete della provincia di Benevento.

