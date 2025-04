Ilfattoquotidiano.it - “L’acne? Somatizzo subito con il corpo che reagisce a quello che provo e sento. Non ne parliamo dell’amore, sono fortunata in altro”: parla Gaia Domenica In

è stata ospite ieri a “In” per presentare il suo brano sanremese “Chiamo io chiami tu”, canzone più trasmessa dalle radio italiane secondo la classifica Earone, e le prime date del tour estivo che seguirà il concerto-evento del 7 maggio al Fabrique di Milano.La cantante hato dello sfogo di acne che si è manifestato sul suo viso. “Non abbiamo bisogno di nasconderci”, ha dettoche qualche giorno ha condiviso sui social un video in cui si è mostrata al naturale, senza filtri e senza trucco. “Sto vivendo uno dei momenti più belli, intensi e significativi della mia vita – aveva scrittosui social- e mi ritrovo a dover fare i conti con una pelle che urla, chiede aiuto e una tregua”.Poi da Mara Venier ha spiegato: “una persona molto emotiva,e il miodi conseguenza, ognuno ha le proprio battaglie con il fisico a me viene questo sfogo sul viso“, ha raccontato, facendo notare che le macchieben coperte dal trucco.