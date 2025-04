La verità sul gol di Thuram e il tocco di mano di Kelly | tutti gli errori arbitrali

Thuram in Parma-Inter.Il gol di Thuram in Parma-Inter (LaPresse) – Calciomercato.itLungo check in sala Var, non per verificare la posizione di Mkhitaryan (che è regolare), bensì per verificare un eventuale tocco con il gomito dello stesso attaccante francese dopo aver colpito male col piede. Purtroppo il caso non è stato analizzato ad Open Var su Dazn, quindi non è a disposizione l’audio con l’arbitro Doveri. A fine gara l’esperto arbitrale Luca Marelli, ha mostrato replay zoomati da un paio di angolazioni in cui sembra che il tocco non ci sia stato. Calciomercato.it - La verità sul gol di Thuram e il tocco di mano di Kelly: tutti gli errori arbitrali Leggi su Calciomercato.it La 31esima giornata di Serie A ha registrato tanti episodi da moviola: dagli anticipi Parma-Inter e Milan-Fiorentina al posticipo Roma-JuventusIn attesa del monday night tra Bologna e Napoli, la trentunesima giornata di Serie A ha già visto tante polemiche per gli episodi nei big match. A far discutere è stato soprattutto il gol di Marcusin Parma-Inter.Il gol diin Parma-Inter (LaPresse) – Calciomercato.itLungo check in sala Var, non per verificare la posizione di Mkhitaryan (che è regolare), bensì per verificare un eventualecon il gomito dello stesso attaccante francese dopo aver colpito male col piede. Purtroppo il caso non è stato analizzato ad Open Var su Dazn, quindi non è a disposizione l’audio con l’arbitro Doveri. A fine gara l’esperto arbitrale Luca Marelli, ha mostrato replay zoomati da un paio di angolazioni in cui sembra che ilnon ci sia stato.

La verità sul gol di Thuram e il tocco di mano di Kelly: tutti gli errori arbitrali. Thuram segna con la mano? Il VAR non interviene ma... La moviola e tutti gli episodi di Parma-Inter. Mano Thuram, sorpresa Marelli a DAZN: svelato perché gli hanno convalidato il gol. Moviola Parma-Inter, Marelli: "Mano Thuram, rigore Carlos Augusto e rosso Zalewski: ecco la verità". Perché il Var non è intervenuto sul calcio d'angolo prima del gol dell'Inter: la spiegazione. Bufera Parma-Inter, il gol semina il caos: "Var spento, immagini sparite". Ne parlano su altre fonti

Gol Thuram, la verità non è in tutte le immagini: solo una inquadratura svela cosa è successo davvero - Il secondo gol di Thuram contro il Parma ha sollevato dubbi e infatti se ne parla ancora oggi. Il secondo gol dell’Inter contro il Parma ha scatenato un’ondata di discussioni, tra chi parlava di tocco ... (calcioblog.it)

Gol Thuram, tocco col braccio o no? Cesari fuga ogni dubbio: «Almeno due telecamere confermano che la rete è regolare, vi spiego» - Gol Thuram, tocco col braccio o no? Cesari fuga ogni dubbio: la spiegazione dell’ex arbitro sull’episodio di Parma Inter Nel corso di Parma Inter si sono accese alcune polemiche, sia sui social che in ... (informazione.it)

Cesari: "Gol di Thuram a Parma? Ci sono sette telecamere, nelle prime cinque non si vede se la tocca con la mano o no" - Graziano Cesari ha parlato a Pressing del gol di Marcus Thuram a Parma: "Ci sono sette telecamere, nelle prime cinque non si vede se la tocca o no. Nella telecamera alta si vede che tra ... (tuttojuve.com)