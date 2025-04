La valanga della Marmolada che ha travolto un padre e suo figlio

valanga caduta sulla Marmolada, che ha coinvolto due scialpinisti impegnati nella discesa, rispettivamente padre e figlio. La valanga, di grandi dimensioni, si è arrestata poco sopra Pian dei Fiacconi ma non ha sepolto. Trentotoday.it - La valanga della Marmolada che ha travolto un padre e suo figlio Leggi su Trentotoday.it Sono terminate alle 16 di lunedì 7 aprile le operazioni di soccorso dopo lacaduta sulla, che ha coinvolto due scialpinisti impegnati nella discesa, rispettivamente. La, di grandi dimensioni, si è arrestata poco sopra Pian dei Fiacconi ma non ha sepolto.

Grossa valanga sulla Marmolada, elicotteri in azione: una persona travolta e semisepolta recuperata - TRENTO. Una grossa valanga si è verificata sulla Marmolada nelle prime ore di questo pomeriggio. L'allarme è scattato attorno alle 14 e sono in corso le operazioni di soccorso. Una persona è rimasta c ... (ildolomiti.it)

Valanga sulla Marmolada: coinvolti padre e figlio che stavano facendo scialpinismo. Il ragazzo travolto resta semisepolto, trasportato in ospedale - CANAZEI. Si trattava di padre e figlio: erano due persone quelle in quota quando si è distaccata una grossa valanga sulla Marmolada e a giudicare dal taglio netto del distacco potrebbero essere stati ... (ildolomiti.it)

Marmolada: Valanga travolge due alpinisti sotto Punta Rocca, gli aggiornamenti - Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio di lunedì 7 Aprile 2025 nell’area della Marmolada, precisamente nella zona di Pian dei Fiacconi, poco sotto la Punta Rocca. L’allarme è scattato intorno ... (ilmeteo.it)