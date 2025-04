Agi.it - La triste fine dell'ex Mercato dei Fiori al Trionfale: degrado e futuro incerto

AGI - Per quasi 60 anni ha rappresentato il simbolo riconosciuto del quartiere, area nord-ovest di Roma, con i suoi 7.500 mq, costituiti da un piano seminterrato, uno rialzato e un primo piano. Da ottobre 2022, invece, è uno dei tanti esempi diurbano su cui l'amministrazione capitolina sembra tergiversare. In effetti è più che maiil destino deldei, che ha chiuso i battenti nell'autunno di tre anni fa per motivi di sicurezza dopo il crollo del soffitto, tra le polemiche dei produttori esti che non volevano trasferirsi in via Palmiro Togliatti e il sollievo dei residenti infastiditi dal caos notturno e dal via vai di camion e furgoni che intasavano a ogni ora le strade limitrofe. Raccolta di idee "Seminiamo il" All'inizio di quest'anno, nell'ambitoa raccolta di idee intitolata "Seminiamo il", l'Assessorato alla Casa e al Patrimonio ha lanciato un sondaggio online per coinvolgere la cittadinanza nel piano di rilancio'ex