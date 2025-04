La trappola al miele la Russia rispolvera un trucco da Guerra Fredda

rispolverato un vecchio trucco da spie risalente della Guerra Fredda, la famosa "trappola al miele". La trappola sei servizi consisteva nel far sedurre da agenti, uomini o donne, vari personaggi in grado di fornire informazioni riservate sfruttando le relazioni sentimentali per scopi politici, di spionaggio e soprattutto, quando scattava la trappola, in scambi di prigionieri. L'ultimo sarebbe il caso di Gordon Black, sergente maggiore statunitense, condannato nel giugno 2024 a tre anni e nove mesi di carcere da un tribunale di Vladivostok, nell'estremo oriente della Russia. E anche se la pena è stata ridotta di quasi sette mesi (a "tre anni e due mesi di reclusione"), fa sapere Ria Novosti, le sue colpe non erano poi così chiare e resta il sospetto di un raggiro.

