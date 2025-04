Cinemaserietv.it - La trama fenicia, nel trailer del nuovo film di Wes Anderson, una vagonata di star!

Siete pronti a immergervi dinell’universo elegante e imprevedibile di Wes? È arrivato ilufficiale di La, l’ultimo attesissimodel regista texano che da anni incanta il pubblico con storie visivamente uniche e profondamente umane. Ambientato negli anni ’40 e intriso di tensioni da guerra fredda, ilpromette una narrazione più lineare rispetto alle precedenti opere del regista, ma non per questo meno stratificata.Nel cuore della storia troviamo Zsa-zsa Korda (Benicio del Toro), uno degli uomini più ricchi d’Europa, coinvolto in un intrigo di spionaggio internazionale che tocca direttamente il suo rapporto con la figlia, Sorella Liesel (la quasi debuttante Mia Threapleton), una suora con un passato e un presente tutt’altro che ordinari. Al loro fianco c’è Bjorn Lund (Michael Cera), tutor della ragazza e, suo malgrado, parte attiva del conflitto che ruota attorno agli interessi della potente famiglia Korda.