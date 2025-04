Gqitalia.it - La trama fenicia di Wes Anderson è intricatissima, con un trailer che svela il suo cast stellare e la data di uscita

Leggi su Gqitalia.it

Come sarà il prossimo film di Wes?A vedere il primodel progetto Lasi direbbe pieno dei colori di tutti i precedenti lavori, molto ritmato, pieno zeppo di situazioni tra i comico e l'ironico, molto fantasioso e con diverse star ben disposte a indossare curiosi travestimenti (su tutti il binomio barba e baffi di Benedict Cumberbatch e il look tra bende ed ematomi del protagonista, Benicio del Toro).Del ToroCumberbatchApparentemente, la storia riguarda l'eredità che un ricco imprenditore vorrebbe lasciare alla figlia novizia interpretata da Mia Threapleton, ma per certo lo spunto di partenza nasconde un progetto più grande, che procede per tasselli più che per passi, quasi a disegnare unache si espande nello spazio geografico come un terreno di guerra, che però alla fine assomiglia più a un prezioso tappeto o arazzo.