La terribile beffa di Panama, Stefano Conti: "Ho paura, mi hanno assolto ma non mi lasciano andare"

Varedo (Monza e Brianza) – Non è ancora finita. Locon formula piena, ma non lo. Sono giorni di angoscia quelli che sta vivendo il trader brianzolo. Finito sotto processo e in carcere preventivo in condizioni disumane per 423 giorni, accusato di tratta di esseri umani a scopo sessuale, dopo un mese di processo il Tribunale lo ha, ma ancora non lo lascia tornare a casa. “Le sensazioni sono rabbia, impotenza, nervosismo e– spiega -. Sono stato dichiarato innocente oltre a ogni ragionevole dubbio, si attendeva solo che leggessero la sentenza il 3 aprile, dopo tre udienze l’letta e non c’è un solo motivo perché si possano avere dubbi” ma il Tribunale non molla. “Non mitempo fino a venerdì per presentaare i ricorsi e sembra scontato che ne annuncino almeno uno”.