Digital-news.it - La televisione resta la regina: Sky TG24 racconta il fascino eterno del piccolo schermo

Leggi su Digital-news.it

Laè ancora laindiscussa dei media in Italia. A certificarlo è un recente rapporto Censis, lasciando intendere che, nonostante l'avanzare inesorabile di internet e dei social media, ilcontinua a tenere banco nei cuori (e nelle abitudini) degli italiani. SkyTG25, il programma di approfondimento di Skycondotto da Alessio Viola, ha proposto uno sguardo intenso e appassionato sulla storia e sull’evoluzione della.Attraverso le parole di protagonisti come Giovanni Minoli e il ricordo vivido di un pioniere come Gianfranco Funari, si è delineato un racconto ricco di sfumature, che ha messo in luce come questo mezzo, pur rimanendo centrale nel panorama mediatico, abbia attraversato cambiamenti radicali. Il ritratto della RAI negli anni d’oro ha fatto emergere un periodo di grande slancio creativo e di scelte audaci, mentre lo sguardo sul presente invita a ripensare profondamente il ruolo della TV, in particolare del servizio pubblico.