La svolta dopo 30 anni nel caso di Manuela Murgia | ritrovati i vestiti della 16enne saranno analizzati

saranno sottoposti ad analisi forensi con le nuove tecnologie a disposizione gli abiti di Manuela Murgia, la 16enne trovata morta a Cagliari circa 30 anni fa. Il caso fu archiviato come suicidio nel 1995, ma adesso il pm Guido Pani ha deciso di riaprire le indagini per omicidio volontario. Leggi su Fanpage.it sottoposti ad analisi forensi con le nuove tecnologie a disposizione gli abiti di, latrovata morta a Cagliari circa 30fa. Ilfu archiviato come suicidio nel 1995, ma adesso il pm Guido Pani ha deciso di riaprire le indagini per omicidio volontario.

